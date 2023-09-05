В Севастополе простились с добровольцем, погибшим в ЛНР

В Севастополе простились с добровольцем, участником специальной военной операции Виктором Викторовичем Панчишиным.

Виктор родился в селе Терновка, там же окончил школу.

В 2017 году он попал на скамью подсудимых и был осужден на 8 лет лишения свободы. Он практически отбыл наказание, ему оставалось сидеть всего 2 года. Но Виктор принял решение защищать Родину.

Так он оказался на передовой СВО среди бойцов подразделения «Шторм Z». Как написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя, Виктор Викторович геройски погиб в ожесточенном бою в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике.