В Севастополе коронавирусом за сутки заболели около 50 человек

Однако смертность держится на высоком уровне

В Севастополе по состоянию на утро 29 марта зарегистрировано 54 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

Умерли пять человек в возрасте от 74 до 89 лет.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 22 человека. Выписан 51 пациент. На данный момент в больницах находятся 262 пациента, из них 165 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 462 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 81 594 человека, выздоровели 78 309.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 29 марта сделали прививку от коронавируса 307 712 человек. Второй этап вакцинации прошел 296 531 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 29 марта поступило более 352 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.