В Госдуме предлагают сделать ребрендинг Хэллоуина

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов предложил сделать ребрендинг Хеллоуина, высказавшись о необходимости переосмысления этого праздника. По его мнению, стоит сохранить большую часть атрибутики, но изменить концепцию, чтобы она больше соответствовала российским традициям.

Чернышов считает, что Хеллоуин можно заменить на условную «Ночь загадочных историй».

По его словам, существующий Хеллоуин транслирует иностранные ценности, тогда как необходимо популяризировать среди детей и молодежи российские идеи. В качестве вдохновения предлагается использовать классические произведения русских писателей, такие как «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

Хеллоуин отмечается в конце октября, в частности, в ночь с 31 октября на 1 ноября. Праздник ассоциируется с вечеринками, где люди наряжаются в костюмы, изображающие мифических существ и нечисть. Чернышов считает, что важно перенаправить эту практику в русло, соответствующее культурным и историческим традициям России.

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Кристина Ветер