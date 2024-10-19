В Севастополое начали менять кровлю на объектах культурного наследия

Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя уже начал капитальный ремонт крыш в четырёх домах-объектах культурного наследия, хотя работы планировались на следующий год.
Кровли меняют в трёх домах на Большой Морской и одном на спуске Шестакова.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, подрядчик устанавливает фальцевые крыши, которые использовались в Севастополе до 60-х годов. Это позволяет восстановить исторический вид зданий после их восстановления после Великой Отечественной войны.
На Большой Морской, 3 проведён демонтаж старого покрытия и очистка чердака. На Большой Морской, 5 завершён ремонт деревянных элементов стропильной системы, а также начата гидроизоляция.
На Большой Морской, 7 продолжается демонтаж старого покрытия и ремонт вентиляционных каналов. На спуске Шестакова, 1 также снято старое покрытие и очищен чердак.
Работы продолжаются и планируется завершить их в следующем году.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер