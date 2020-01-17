СевТЮЗ приглашает на премьеру «Печорин»

15 и 16 февраля в Севастопольском ТЮЗе состоится премьера спектакля «Печорин» по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

Лермонтовского «Героя нашего времени» называют первым в русской литературе лирико-психологическим романом.

Вот как писал о Печорине критик Виссарион Белинский: «В самом деле, в нем два человека: первый действует, второй смотрит на действия и рассуждает о них, или, лучше сказать, осуждает их, потому что они действительно достойны осуждения».

Попробуем рассуждать и мы: о Печорине, о Лермонтове, о том, что волновало их, и о том, что волнует нас.

«Жанр очень сложно точно определить, но это будет синтез фэнтези, детектива и сторителлинга, — говорит о спектакле режиссер Леонид Прокофьев. — Лично меня «Герой нашего времени» всегда манил своей загадкой, правдой или выдумкой, манерой повествования и, конечно же, центральной фигурой… Меня самого часто по жизни называли Печориным, что тут добавить? Опасный возраст, 27 лет, и странный характер могут сделать непоправимое с человеком».

Добавить, видимо, можно лишь то, что СевТЮЗ смело ищет новые пути и формы и готовит для своих зрителей интереснейшую премьеру!

Билеты на спектакль можно приобрести на сайте СевТЮЗ.рф или в кассе театра,

по адресу: просп. Гагарина, 16