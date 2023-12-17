Севморзаводу покроют ущерб от атак ВСУ

Севастопольскому морскому заводу имени Серго Орджоникидзе покроют расходы на устранение ущерба от ракетной атаки Вооружённых Сил Украины.

Завод получит субсидию из федерального бюджета, одобренную Министерством промышленности России. Об этом стало известно на заседании городского правительства.

«Средства субсидии предлагается направить на декапитализацию Фонда развития промышленности. Чтобы дальше покрыть ряд затрат промышленных предприятий в целях обеспечения антитеррористической защищённости и компенсации затрат, связанных с дополнительными расходами в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Алексей Попов.

Напомним, в результате ракетной атаки ВСУ в ночь на 13-е сентября были повреждены два корабля Военно-Морского Флота, проходившие плановый ремонт в Севастополе. В Министерстве обороны России сообщали, что корабли восстановят и вернут на боевую службу.

Фото: правительство Севастополя