Депутат Госдумы Андрей Гурулёв призвал рожать по приказу

В очередной раз россиян порадовал своими высказываниями и бескомпромиссной позицией депутат Государственной Думы России Андрей Гурулев.

Он высказался за то, чтобы российские семьи были многодетными, так как это важно для нации и государства, а также для выполнения поручения президента России.

Так, выступая после прямой линии с Путиным, Гурулев заявил:

«Президент что сказал? Традиционные ценности — Родина, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? У тебя отпуска есть? Есть. Ты указ президента выполняешь? Выполняешь. Все, отправил, задачу выполнил, через девять месяцев доложили по результату. Начинать надо с себя!», – высказался Гурулев в программе «Прямой эфир».

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