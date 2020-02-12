Из-за плохой погоды в Севастополе не ходят катера и паромы

В Севастополе с 12 часов временно приостановлено движение паромов и катеров по всем маршрутам через Севастопольскую бухту.

Пассажиров на Северную и Южную сторону будут перевозить автобусы: 150, 150А, 151, 151А, 152, 152А, 153, 153А. ⠀

Места посадки и высадки пассажиров: Северная сторона – пл. Захарова, Южная сторона – пл. Суворова (на период проведения ремонтных работ по реконструкции ул. Большая морская). ⠀

Напомним, оплата проезда осуществляется с помощью ЕГКС и за наличный расчет. ⠀

Пассажиры льготных категорий при наличии персонифицированной ЕГКС перевозятся бесплатно.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)