ЗАГС в Новом Херсонесе заработает весной следующего года

Весной 2025 года на территории Нового Херсонеса начнет свою работу ЗАГС им. святого равноапостольного князя Владимира и княгини Анны и разместится в здании Музея Христианства.

«Новое место для регистрации браков расположится прямо в музее, где одна из экспозиций будет посвящена трогательной истории любви князя Владимира и принцессы Анны — союзе, который заложил основы христианских семейных ценностей», сообщают в пресс-службе Нового Херсонеса.

Молодожены смогут юридически оформить свои отношения, а также обвенчаться в храм-парке под открытым небом. Венчать начнут в мае, сразу после больших церковных праздников.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина