Севатодор рапортует о готовности встретить снег и минусовую температуру

Ухудшение погоды синоптики обещали уже в ночь на 22 декабря

В Севастополе водителей предупредили об ухудшении погодных условий. Ожидается снег и понижение температуры до -4 °C, говорится на сайте правительства Севастополя.

«В связи с этим ГБУ «Севастопольский Автодор» в ближайшие сутки задействует пять единиц специальной дорожной техники, число которой может быть увеличено при ухудшении погодных условий. Комбинированные дорожные машины Севавтодора с противогололедным материалом дежурят в разных районах города: поворот на Орлиное, в районе с. Верхнесадовое, на участке а/д с. Родное – с. Терновка для оперативного реагирования на изменение и ухудшение дорожных условий на спусках и подъемах», — отметили в пресс-службе.

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Севатодор анонсировал, что в ночь на 22 декабря песчано-соляной смесью будут обрабатываться аварийно-опасные участки региональных дорог — зоны торможения на пешеходных переходах, пути следования общественного транспорта и школьных автобусов.

В связи с этим водителей попросили не препятствовать движению спецтехники с включенными проблесковыми маячками. Также водителей попросили не выезжать на летней резине, соблюдать скоростной режим и избегать обгонов.

При обнаружении гололедицы на автомобильных дорогах горожанам порекомендовали обращаться в диспетчерскую службу предприятия по телефону +7 978 998 59 83