Чернореченское водохранилище заполнено на 45%

Об этом сообщили в ГУПС «Водоканал».

Главное водохранилище города сейчас содержит 29,02 млн кубометров воды при рабочем объеме в 43 млн тонн. Хотя зима в этом году без снега, но воды в хранилище хватает.

Напомним, что в 2024 году была критическая ситуация, когда объем воды в водохранилище сократился до 7 млн кубометров.

В 2021 году построен дополнительный резервный источник — водозабор на реке Бельбек. Благодаря ему есть возможность снижать потребление из основного источника водоснабжения города – Чернореченского водохранилища.