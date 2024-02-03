Севастопольцы жалуются на работу маршрута №109

Жители жалуются на долгое ожидание маршрута. В часы пик им приходиться пересаживаться на улице Меньшикова или площади Ушакова, чтобы уехать на Корабельную сторону, или в обратном направлении – проспект Октябрьской революции или Камышовую бухту, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Жители проспекта Победы рассказали, что у них всегда были проблемы с транспортом, а после введения новой схемы движения в Севастополе, по их словам, ситуация только усугубилась.

Жители Корабельной стороны считают, что проблема возникла из-за сокращения числа автобусов на маршруте. Усугубляет ситуацию и пробка в районе остановки «Памятник Матросу Кошке».

Напомним, с 1 января в Севастополе ввели новую транспортную схему.