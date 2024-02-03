Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО

Великобритания предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса альянса.

«В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса, а также установления бесполетной зоны над территорией, подконтрольной киевским властям, и увеличения поставок вооружений и техники ВСУ», — сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Кроме того, британский план предполагает развертывание на территории Норвегии и Финляндии контингента альянса и армий отдельных членов организации для «распыления» сил и средств российских войск, указал он.