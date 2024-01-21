В Севастополе в школах и колледжах из-за перебоев с водой объявлен выходной

В Севастополе 22 января в школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования (в том числе в спортивных секциях) объявлен выходной. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

При этом для тех родителей, кому не с кем оставить детей, будут в школах организованы дежурные группы.

Детские сады и больницы продолжают работу в штатном режиме.

Глава города также добавил, что воду продолжать давать по графику. Подача воды в Гагаринский, Ленинский, Нахимовский и Балаклавский районы 21 января будет производиться с 20.00 до 00.00 часов и утром с 6.00 до 10.00.

Перебои с водой продолжатся, предупредил губернатор Развожаев.

«К сожалению, вода продолжает идти очень грязная с мусором, это не позволило полностью наполнить гидроузлы. Требуется больше времени на фильтрацию. Поэтому потребуется опять временно остановливать подачу воды. Все специалисты работают над скорейшим восстановлением штатной подачи», — пояснил он.

В Севастополе сейчас работает 20 водовозок. Это с учетом 6 машин, которые прислал Совмин Крыма, и 8 машин, выделенных Минобороны, добавил губернатор.

Информация о подвозе воды публикуется в ТГ-канале http://t.me/sevvodokanal

Фото: соцсети