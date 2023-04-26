В Крыму прокуратура проводит проверку школы, в которой было заснято рукоприкладство педагога

В интернете появилось видео, на котором заснято, как одна из учительниц крымской школы не сдержалась и «применила физическое воздействие» на ученика 8 класса. По данному факту прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства при организации образовательного процесса в одной из школ Симферопольского района.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства об образовании, а также действиям руководства образовательного учреждения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Ольга Сурикова