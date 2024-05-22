Севастопольцы взяли медали на Всероссийских соревнований в Новочеркасске

Дзюдоисты из Севастополя взяли медали на Всероссийских соревнований в Новочеркасске
Артём Жуков взял золото в весовой категории до 100 кг.
Александр Кобат завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг.
Александр Шалимов стал третьим в самой тяжелой категории.
Александр Кобат и Артём Жуков выполнили норматив Мастеров спорта России и получили путёвки на Чемпионат России по дзюдо.
XXIV традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо, были посвящены памяти Мастера спорта СССР, атамана Новочеркасского округа Геннадия Недвигина.
Анна Левина