Севастопольцы взяли медали на Всероссийских соревнований в Новочеркасске

Спорт
22-05-2024
Комментариев нет

Дзюдоисты из Севастополя взяли медали на Всероссийских соревнований в Новочеркасске

Артём Жуков взял золото в весовой категории до 100 кг.

Александр Кобат завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 кг.

Александр Шалимов стал третьим в самой тяжелой категории.

Александр Кобат и Артём Жуков выполнили норматив Мастеров спорта России и получили путёвки на Чемпионат России по дзюдо.

XXIV традиционные Всероссийские соревнования по дзюдо, были посвящены памяти Мастера спорта СССР, атамана Новочеркасского округа Геннадия Недвигина.

Анна Левина

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *