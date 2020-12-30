Президент назначил начальника Управления Следкома по Крыму и Севастополю

Интрига была не большая
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Терентьева на должность руководителя Главного управления Следственного комитета по РК и Севастополю. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте регионального управления ведомства.
До этого он исполнял обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного Комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю.
10 декабря текущего года указом Президента России Владимира Путина и.о. руководителя ГСУ СКР по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву присвоено звание генерал-майор внутренней службы.
На этом посту он сменил Михаила Назарова, который ушел на повышение на должность вице-премьера Республики Крым.
Фото: ГСУ Следственного комитета РФ по РК и Севастополю