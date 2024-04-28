Севастопольцы в соцсетях активно жалуются на нападения бродячих собак

В нескольких популярных пабликах в севастопольских соцсетях на днях появились посты о стаях бродячих собак, нападающих на людей.

Пост вот такого содержание появился буквально сегодня:

«На ЦУМе есть стая собак, часть из них, видимо, домашние, полчаса назад меня одна из этих собак укусила за ногу, набросилась на меня, когда я проходил мимо. Кто знает, куда обращаться, чтобы утилизировать этих собак или принять иные меры. Зоозащитникам и всем остальным предлагаю предложить себя на ужин этим собакам».

К посту прилагается фото укуса. Пострадавший поясняет, что отделался незначительными повреждениями исключительно, потому что был в плотных штанах.

Еще в одном ТГ-канале житель улицы Вакуленчука опубликовал видео стаи собак, которая окружила его, гуляющего с коляской во дворе.

Из комментария мужчины становится понятно, что собаки ведут себя агрессивно, а также нападают на людей, выгуливающих домашних животных.

Напомним, не так давно сразу в нескольких российских субъектах узаконили эвтаназию бездомных животных.

В частности, если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, собаку умертвят.

Среди таких регионов – Бурятия, республика Алтай, Астраханская область.