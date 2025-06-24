Из Севастополе в Санкт-Петербург отправился тематический вагон «Подводная лодка»

Сегодня, 24 июня, в день 80-летия легендарного Парада Победы, из Севастополя в Санкт-Петербург отправился необычный плацкарт «Подводная лодка» в составе поезда «Таврия» №7/8. Вагон стилизован под подводную лодку и посвящён истории субмарин.

Пассажиров встречает боцман, остановки называются швартовками, а вместо биотуалета — гальюн. В интерьере — перископ, гидроакустическое оборудование, форма моряков, азбука Морзе и другие морские атрибуты. Центральное место занимает экспозиция «Герои и подводные лодки Великой Отечественной войны» с QR-кодами для доступа к дополнительной информации.

Идея принадлежит компании «Гранд Сервис Экспресс» при поддержке Музея Победы и Балаклавского подземного музея.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города