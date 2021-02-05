Пенсионный фонд предупреждает об активизации мошенников в Севастополе

Пожилым людям обещают за деньги пересчитать пенсию

Севастопольское управление Пенсионного фонда предупреждает о том, что участились случаи навязывания бесполезных платных юридических услуг людям пожилого возраста. Частные компании предлагают за дополнительную плату оформить документы для пересмотра пенсий или оформления льгот.

Подчеркивается, что от таких «услуг» страдают тысячи пенсионеров.

«Представители частных организаций предлагают за денежное вознаграждение произвести перерасчет пенсии, уверяя, что направленное заявление будет рассмотрено с положительным для гражданина результатом, а деньги за подобные договоры об оказании юридических услуг можно будет взыскать с Пенсионного фонда. Доверчивые граждане заключают с ними договор об оказании юридических услуг», сообщает пресс-служба Фонда.

Потом такие организации направляют документы в Пенсионный фонд. Однако законных оснований для перерасчета пенсий в них не содержится.

«Уважаемые граждане! Помните, что все государственные услуги (в том числе, перерасчет пенсии, выдача и замена свидетельства СНИЛС, распоряжение средствами материнского семейного капитала, выдача справки о состоянии индивидуального лицевого счета, консультации и т.п.) производятся в Пенсионном фонде бесплатно», – подчеркнули в управлении Пенсионного Фонда.

Ольга Сурикова