В правительстве Севастополя раскритиковали работу «Севавтодора» после аварии в Инкермане

12 января в Инкермане произошло ДТП — автомобиль снес ограждение моста и уехал в зону железнодорожных путей. Силами Севавтодора была демонтирована поврежденная часть забора, но осмотр оставшегося ограждения был недостаточно тщательным.

На следующий день оставшаяся часть ограждения упала на контактную сеть. Сотрудники МЧС оперативно убрали забор с железнодорожных путей. Силами ФГУП «Крымские железные дороги» проведено восстановление железнодорожного полотна, были подключены электросети. Через час по участку железной дороги проследовал пассажирский поезд №8 «Севастополь — Санкт-Петербург».

Вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников сообщил, что руководитель Автодора на место происшествия не выехал, присутствовал его заместитель. Ведется служебное расследование, готовятся доклады по их результатам будут предложены проекты кадровых решений.

Врио губернатора города Михаил Развожаев призвал чиновников лично выезжать на место в случае происшествий, или как минимум отправлять руководителя подведомства.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Севастополю