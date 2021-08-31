Севастопольцы возмущены загрязнением бухты «Баунти»

Владельцы яхт и катеров любят привозить сюда отдыхающих купаться

В соцсети Вконтакте жители выложили фото, как под одной из яхт в бухте Александры, известной как «Баунти», разливаются горюче-смазочные материалы. Люди с берега пытались докричаться до капитана судна.

«28 августа, утром, как всегда, столпотворение катеров и яхт в бухте Александры (в народе Баунти). Вокруг одного из судов сверху наблюдаем большое бензиновое пятно, которое в считаные минуты увеличивается… Мы начали кричать сверху: «Бензин течёт». Все проходящие мимо люди возмущались тем, что наши прекрасные крымские берега сейчас так нещадно атакуются всеми видами судов, загрязняются», — пишет автор поста.

Он также отметил, что жителей теперь интересует, проходят ли суда техосмотр, куда они девают содержимое своих туалетов.

Напомним, пляж «Баунти» пользуется особой популярностью у любителей дикого отдыха. Совсем недавно спасатели оказывали помощь отдыхающему, сорвавшегося со скалы на этом пляже.

Ольга Сурикова