За позерство на фоне горящей нефтебазы в Казачке подростков наказали общественными работами

Город Спецоперация в Украине
05-05-2023
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В Севастополе двух девочек-подростков понудили к общественным работам на благо города за неуместную фотоссесию на фоне горящего после атаки украинских беспилотников нефтехранилища.

 

Свои кривляния на камеру на фоне столба дыма в Казачьей бухте они выложили с соцсети «Tiktok». Чем, конечно же, вызвали негодование со стороны адекватных российских граждан.

В Telegram-канале «Севастополь. Смерш» появилось видео, как девочки подметаю сквер в центре города.

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Ольга Сурикова

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