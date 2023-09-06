Проливные дожди вызвали потоп на черноморском побережье Турции

Жители Стамбула выкладывают апокалиптические кадры, десятки человек застряли в Национальной библиотеке. Затоплены улицы и здания, вода залила тоннель по дороге к аэропорту, уже появляется информация о погибших. В городе Самсун на улицах до полуметра воды.

Также сообщается, что под удар стихии попала местная больница. Сильные дожди обещают на севере и в центральной части Турции. Погодное предупреждение действует в Стамбуле и в Анкаре

Ливни затопили не только Турцию, но и Грецию и Болгарию. Там затоплены гостиницы и туристические кемпинги. сильные дожди обещают на севере и в центральной части Турции. Погодное предупреждение действует в Стамбуле и в Анкаре.