Севастопольцу Франчетти отменен оправдательный приговор в Праге

Верховный апелляционный суд в Праге отменил оправдательный приговор Александру Франчетти. Об этом сообщил чешский телеканал CT24, передает ForPost.

«Дело россиянина Александра Франчетти должно быть пересмотрено городским судом Праги», – уточняется в сообщении.

Напомним, Александра Франчетти задержали в аэропорту Праги 12 сентября 2021 года из-за обвинений, предъявленных ему украинской стороной за участие в присоединении Крыма и Севастополя к России. Украина требовала его выдачи, но Верховный суд Чехии отказал, мотивируя свое решение невозможностью украинской стороной гарантировать соблюдение в отношении Франчетти прав человека.

Осенью 2022 городской суд Праги снял все обвинения с Франчетти. Он при этом хотел получить компенсацию от чешских властей.