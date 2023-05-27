Подоляк заявил, что жители Крыма – «бандиты», и Украина может бить по ним ракетами

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк он считает, что в Крыму находятся исключительно «бандиты», которых нельзя легализовать.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Таким образом Подоляк пытался оправдать применение дальнобойных ракета по территории полуострова.

«Мы имеем право использовать и F-16, и дальнобойные ракеты включительно на всей оккупированной территории Украины. Крым — исключительно украинская территория. Там находятся бандиты. Нет разницы, как мы их называем, комбатанты, гражданские оккупанты, коллаборанты — это банальные уголовные субъекты. И мы не имеем права их легализовать», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ольга Сурикова