Подоляк заявил, что жители Крыма – «бандиты», и Украина может бить по ним ракетами

В мире
27-05-2023
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк он считает, что в Крыму находятся исключительно «бандиты», которых нельзя легализовать. 

Таким образом Подоляк пытался оправдать применение дальнобойных ракета по территории полуострова.

«Мы имеем право использовать и F-16, и дальнобойные ракеты включительно на всей оккупированной территории Украины. Крым — исключительно украинская территория. Там находятся бандиты. Нет разницы, как мы их называем, комбатанты, гражданские оккупанты, коллаборанты — это банальные уголовные субъекты. И мы не имеем права их легализовать», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ольга Сурикова

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