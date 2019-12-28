Севастополь присоединится к акции «Закалённая Россия — здоровая страна»

29 декабря 2019 года по всей России будет проходить акция «Закалённая Россия — здоровая страна».

Все любители моржевания, зимнего плавания и здорового образа жизни от Камчатки до Калининграда окунутся в воду местных океанов, морей, водоемов и рек и обольются холодной водой.

В Севастополе Всероссийская акция состоится 29 декабря в 11.00 на Городском пляже в Балаклаве.

«Приглашаются все, кто за здоровый образ жизни! Покажем всему миру наш характер, единство и мощь!», — призывают организаторы.

По материалам пресс-службы «Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя» (и изображение)