В Госдуме предложили ввести сокращенную рабочую неделю для матерей с двумя и более детьми

Правительство РФ не поддержало законопроект ЛДПР, предусматривающий установление рабочей недели не более 39 часов женщинам, имеющим двух и более несовершеннолетних детей, с сохранением заработной платы в полном объёме

Соответствующий законопроект был направлен депутатами Фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 27 ноября 2023 года.

Отрицательное заключение на свою инициативу Фракция ЛДПР получила 23 апреля 2024 года.

Согласно ответу Правительства в настоящее время для женщин, имеющих двух и более детей, уже предусмотрены гарантии и меры поддержки, а неполное рабочее время может быть установлено по соглашению сторон для любого работника. Помимо этого, принятие законопроекта может повлечь риски снижения конкурентоспособности женщин, имеющих двух и более детей, на рынке труда, в связи с тем, что работодатель при приёме лиц такой категории на работу будет оценивать все возможные издержки, которые он может понести, с учётом преференций, уже установленных для этих работников, – говорится в официальном заключении Правительства РФ.

По мнению Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, поддержка семей с детьми – необходимая мера, которая поможет решить острую демографическую проблему в стране.

«Отрицательный отзыв Правительства России на наш законопроект не содержит аргументированных замечаний, только предложение концептуально пересмотреть инициативу. В отзыве отмечено, что многодетные родители уже имеют набор льгот. Только статистика рождаемости продолжает удручать нас своими показателями. Какими мерами поддержки мы можем создать для матери двоих детей достойное качество жизни? Отпуском за свой счёт в любое время или не отправлять в командировки без её согласия? Или предложением самостоятельно договариваться с работодателем, если необходим сокращённый рабочий день для ухода за детьми? Люди просят другого. Наши инициативы не нами в думских кабинетах придуманы, это анализ мнений и обращений, которые к нам приходят. Нам важно, чтобы через ЛДПР, через наших депутатов власть слышала людей. Не остановимся, будем не просто концептуально дорабатывать, как нам в Правительстве предложили, будем расширять перечень льгот и добиваться их утверждения», – сказал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

В ЛДПР уверены, сокращение рабочей недели на один час, с 40 до 39 часов, не отразится негативно на заинтересованности работодателей в найме женщин, а также не скажется отрицательно на рабочем процессе. При этом даст матерям дополнительное время на общение с детьми, что положительно скажется на развитии подрастающего поколения, создаст благоприятную атмосферу в семье.

«Женщины в наше время взвалили на свои плечи очень тяжелую ношу – это и бытовые заботы, и уход за детьми, за мужем, при этом многие женщины работают до позднего вечера. Когда же им выделить времяч и на себя? Инициатива ЛДПР направлена на поддержку семей с детьми. Эта мера необходима, чтобы решить острую демографическую проблему в стране», прокомментировал вице-спикер заксобрания Севастополя, депутат ЛДПР Илья Журавлев.