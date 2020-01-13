Севастопольский «Кванториум» всегда рад гостям

9 и 10 января в детском технопарке «Кванториум» прошли дни открытых дверей. Гости смогли прогуляться по квантумам — учебным блокам, задать вопросы педагогам, поучаствовать в мастер-классах (создание мобильного приложения MitUpInventor и игры на JavaScript), послушать лекцию Сергея Назарова «Эти милейшие создания, чёрные дыры» и пройти тестирование на выбранное направление обучения.

Попасть в детский технопарк «Кванториум» может каждый. Обучение бесплатное. Актуальная информация о наборах публикуется в официальном сообществе детского технопарка «Кванториум» ВКонтакте.

Фото: группа ВК «Кванториум Севастополь»