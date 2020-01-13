Образование

Севастопольский «Кванториум» всегда рад гостям

13-01-2020
выпускающий редактор
Комментариев нет
23

9 и 10 января в детском технопарке «Кванториум» прошли дни открытых дверей.  Гости смогли прогуляться по квантумам — учебным блокам, задать вопросы педагогам, поучаствовать в мастер-классах (создание мобильного приложения MitUpInventor и игры на JavaScript), послушать лекцию Сергея Назарова «Эти милейшие создания, чёрные дыры» и пройти тестирование на выбранное направление обучения.

Попасть в детский технопарк «Кванториум» может каждый. Обучение бесплатное. Актуальная информация о наборах публикуется в официальном сообществе детского технопарка «Кванториум» ВКонтакте.

 

Фото: группа ВК «Кванториум Севастополь»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.