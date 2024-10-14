Севастопольцам рассказали, чем полезны грибы горчаки и как их правильно готовить

В Севастополе начались дожди и любители собирать грибы потирают руки – ведь это означает, что вскоре начнется грибная пора. И если «мышат», рыжиков и маслят многие отличат с закрытыми глазами, то грибы горчаки могут вызвать неоднозначную реакцию.

Опытный грибник Михаил Вольяжин поделился с «Севкором», что это «зверь» такой – горчаки и что с ними делать.

«Горчаки — это съедобные грибы, но вот свое название получили как раз из-за характерного горьковатого вкуса, который может быть довольно сильным. Горчаки обычно растут в лесах, предпочитая лиственные и смешанные леса, а также могут встречаться на опушках и в зарослях. Очень много горчаков я встречал в районе Максимовой дачи», — рассказывает грибник.

Горчаки требуют особого подхода при приготовлении, чтобы смягчить их горечь. Прежде всего, грибы нужно тщательно промыть от загрязнений и земли.

Также стоит 2-3 дня подержать их в воде. Воду надо регулярно менять.

Рекомендуется затем отварить горчаки в подсоленной воде в течение 10-15 минут. Это тоже поможет уменьшить горечь.

После отваривания грибы можно обжарить на сковороде с луком и специями.

«Я использую их в рагу, супах, а также мариную. В маринованном виде они особенно хороши», — говорит Михаил.

Употребление горчаков снижает уровень сахара и холестерина в крови, нормализует частоту сердечных сокращений и артериальное давление, стимулирует процессы кроветворения и метаболизма.

Но важно помнить, что не все грибы, похожие на горчаки, являются съедобными. Перед сбором и употреблением грибов обязательно стоит проконсультироваться с опытными грибниками или использовать проверенные источники информации.

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Кристина Ветер