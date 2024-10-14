Адреса, где в Севастополе не будет света 15 октября

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по некоторым адресам. «Севкор» публикует полный список адресов, где 15 октября не будет света.

с 09:00 до 16:00

с. Фронтовое

ул. 345-й дивизии, 2-А, 2-4(чет), 8-10(чет), 1;

ул. 60-лет Октября, 2-18(чет), 3-19(нечет);

пер. Майский, 2-10(чет), 3-5(нечет), 9.



с 09:00 до 17:00

п. 1-е отделение Золотой Балки

ул. Междурядная, 2-А-1, 8-А, 2-28(чет), 618, 1-3(нечет), 25, 50, 54;

пер. Междурядный, 2-14(чет), 44, 7, 40-А, 32-36(чет), 46-48(чет), 52, 37-А, 45-А,

41-А, 55-А, 43-45(нечет), 53, 5, 35-А, 35,

ул. Лазурная, 230.



с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа

СНТ «Сапун-Гора», 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469, 1472, 275, 1499, 518, 524, 510, 504, 318-А, 588, 184, 182,1378, 729, 461, 542, 522, 59, 489, 451, 753, 315, 1311, 335, 44, 31, 43, 49, 99, 1829, 1784, 1186, 1649, 1214- 1216(чет), 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437-1439(нечет), 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А,1709, 1211- 1213(нечет).



ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;

ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);

ул. Бориса Гульнова, 12, 18;

ул. Подполковника Яковлева, 1;

ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;

ул. Майора Моздалевского, 6;

ул. Вилора Чекмака,7;

ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);

ул. Валентина Ходырева,16,5,15;

ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993;

ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;

ул. Летчицы Себровой, 35, 30-А, 38-Б, 26-28(чет), 21-23(нечет);

ул. Бориса Гульнова, 18;

ул. Евгении Захаровой, 33-А, 18;

ул. Льва Морозова, 18.



ул. Ильи Юткевича, 2, 6, 26, 42-46(чет), 25, 31-35(нечет), 39, 259;

ул. Командира Малахова, 3;

ул. Летчицы Литвиновой, 50, 5, 11, 21, 55;

пер. Берманский, 12, 18;

ул. 51-й Армии, 11;

ул. Полковника Закуренкова, 11, 43;

ул. Летчицы Бершанской, 64, 65, 28, 29, 57;

ул. Подполковника Бондаря, 11.



ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;

ул. Танкиста Ревкова, 28, 31;

пер. Блиндажный,1-3(нечет), 9;

пер. Кирьянова, 32;

ул. Ильи Поликахина, 16, 1, 21;

ул. Подполковника Баранова, 43;

пер. Кирьянова, 33-А;

ул. Разведчика Евглевского, 4;

ул. Художника Мальцева, 12, 9;

ул. Летчика Соколова, 12;

ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27;

ул. Райкунова, 7-А, 13, 17.



ул. Ромашковая, 72-82(чет),56-60(чет), 774, 82, 82/А, 80-А, 770, 66, 55, 41-43(нечет), 49, 61, 776;

ул. Муромская,182-А,188-А;

ПКИЗ «Подводник», 172/59, 271/158;

ул. Горпищенко, 109/42, 109/36, 109/33, 109/34, 10;

ул. Маслиновая, 44-А, 57, 171/58;



ул. Могилевская, 2-18(чет), 1-17(нечет);

ул. Модлинская, 2-24(чет), 21/8, 1-23(нечет);

ул. Томская, 14-42(чет), 11-35(нечет).



ул. Кронштадская, 2-А, 2-Д, 2-Е, 2/3, 2, 29-А, 1-Г, 1-13(нечет);

ул. Фильченкова, 48(1), 46, 29;

проезд Полоцкий, 2;

ул. Курская, 35.



ул. 2-я Бастионная, 12-26(чет), 19-А, 21-27(нечет);

ул. Синопская, 2;

ул. Хрулева, 34,13-Б, 13/20, 13/22, 13/21, 21-А, 13;

ул. Туннельная, 40.

СНТ «Сапун-Гора», 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469, 1472, 275, 1499, 518, 524, 510, 504, 318-А, 588, 184, 182,1378, 729, 461, 542, 522, 59, 489, 451, 753, 315, 1311, 335, 44, 31, 43, 49, 99, 1829, 1784, 1186, 1649, 1214- 1216(чет), 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437-1439(нечет), 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А,1709, 1211- 1213(нечет).ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);ул. Бориса Гульнова, 12, 18;ул. Подполковника Яковлева, 1;ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;ул. Майора Моздалевского, 6;ул. Вилора Чекмака,7;ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);ул. Валентина Ходырева,16,5,15;ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993;ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;ул. Летчицы Себровой, 35, 30-А, 38-Б, 26-28(чет), 21-23(нечет);ул. Бориса Гульнова, 18;ул. Евгении Захаровой, 33-А, 18;ул. Льва Морозова, 18.ул. Ильи Юткевича, 2, 6, 26, 42-46(чет), 25, 31-35(нечет), 39, 259;ул. Командира Малахова, 3;ул. Летчицы Литвиновой, 50, 5, 11, 21, 55;пер. Берманский, 12, 18;ул. 51-й Армии, 11;ул. Полковника Закуренкова, 11, 43;ул. Летчицы Бершанской, 64, 65, 28, 29, 57;ул. Подполковника Бондаря, 11.ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;ул. Танкиста Ревкова, 28, 31;пер. Блиндажный,1-3(нечет), 9;пер. Кирьянова, 32;ул. Ильи Поликахина, 16, 1, 21;ул. Подполковника Баранова, 43;пер. Кирьянова, 33-А;ул. Разведчика Евглевского, 4;ул. Художника Мальцева, 12, 9;ул. Летчика Соколова, 12;ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27;ул. Райкунова, 7-А, 13, 17.ул. Ромашковая, 72-82(чет),56-60(чет), 774, 82, 82/А, 80-А, 770, 66, 55, 41-43(нечет), 49, 61, 776;ул. Муромская,182-А,188-А;ПКИЗ «Подводник», 172/59, 271/158;ул. Горпищенко, 109/42, 109/36, 109/33, 109/34, 10;ул. Маслиновая, 44-А, 57, 171/58;ул. Могилевская, 2-18(чет), 1-17(нечет);ул. Модлинская, 2-24(чет), 21/8, 1-23(нечет);ул. Томская, 14-42(чет), 11-35(нечет).ул. Кронштадская, 2-А, 2-Д, 2-Е, 2/3, 2, 29-А, 1-Г, 1-13(нечет);ул. Фильченкова, 48(1), 46, 29;проезд Полоцкий, 2;ул. Курская, 35.ул. 2-я Бастионная, 12-26(чет), 19-А, 21-27(нечет);ул. Синопская, 2;ул. Хрулева, 34,13-Б, 13/20, 13/22, 13/21, 21-А, 13;ул. Туннельная, 40.

с. Флотское

ул. Пролетная, 4-В, 6-Г, 4-Б, 10-Б, 10/2, 2-22(чет), 26, 418, 11-А, 5-А, 27-А,

1-29(нечет), 33, 37, 41;

туп. Пролетный, 5-А, 1-9(нечет), 13;

пер. Пролетный, 5-В.