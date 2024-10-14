Адреса, где в Севастополе не будет света 15 октября

Для выполнения неотложных работ временно будет ограничена подача электроэнергии по некоторым адресам. «Севкор» публикует полный список адресов, где 15 октября не будет света.
с 09:00 до 16:00
с. Фронтовое
ул. 345-й дивизии, 2-А, 2-4(чет), 8-10(чет), 1;
ул. 60-лет Октября, 2-18(чет), 3-19(нечет);
пер. Майский, 2-10(чет), 3-5(нечет), 9.
ул. 345-й дивизии, 2-А, 2-4(чет), 8-10(чет), 1;
ул. 60-лет Октября, 2-18(чет), 3-19(нечет);
пер. Майский, 2-10(чет), 3-5(нечет), 9.
с 09:00 до 17:00
с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
СНТ «Сапун-Гора», 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469, 1472, 275, 1499, 518, 524, 510, 504, 318-А, 588, 184, 182,1378, 729, 461, 542, 522, 59, 489, 451, 753, 315, 1311, 335, 44, 31, 43, 49, 99, 1829, 1784, 1186, 1649, 1214- 1216(чет), 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437-1439(нечет), 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А,1709, 1211- 1213(нечет).
ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;
ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);
ул. Бориса Гульнова, 12, 18;
ул. Подполковника Яковлева, 1;
ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;
ул. Майора Моздалевского, 6;
ул. Вилора Чекмака,7;
ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);
ул. Валентина Ходырева,16,5,15;
ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993;
ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;
ул. Летчицы Себровой, 35, 30-А, 38-Б, 26-28(чет), 21-23(нечет);
ул. Бориса Гульнова, 18;
ул. Евгении Захаровой, 33-А, 18;
ул. Льва Морозова, 18.
ул. Ильи Юткевича, 2, 6, 26, 42-46(чет), 25, 31-35(нечет), 39, 259;
ул. Командира Малахова, 3;
ул. Летчицы Литвиновой, 50, 5, 11, 21, 55;
пер. Берманский, 12, 18;
ул. 51-й Армии, 11;
ул. Полковника Закуренкова, 11, 43;
ул. Летчицы Бершанской, 64, 65, 28, 29, 57;
ул. Подполковника Бондаря, 11.
ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;
ул. Танкиста Ревкова, 28, 31;
пер. Блиндажный,1-3(нечет), 9;
пер. Кирьянова, 32;
ул. Ильи Поликахина, 16, 1, 21;
ул. Подполковника Баранова, 43;
пер. Кирьянова, 33-А;
ул. Разведчика Евглевского, 4;
ул. Художника Мальцева, 12, 9;
ул. Летчика Соколова, 12;
ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27;
ул. Райкунова, 7-А, 13, 17.
ул. Ромашковая, 72-82(чет),56-60(чет), 774, 82, 82/А, 80-А, 770, 66, 55, 41-43(нечет), 49, 61, 776;
ул. Муромская,182-А,188-А;
ПКИЗ «Подводник», 172/59, 271/158;
ул. Горпищенко, 109/42, 109/36, 109/33, 109/34, 10;
ул. Маслиновая, 44-А, 57, 171/58;
ул. Могилевская, 2-18(чет), 1-17(нечет);
ул. Модлинская, 2-24(чет), 21/8, 1-23(нечет);
ул. Томская, 14-42(чет), 11-35(нечет).
ул. Кронштадская, 2-А, 2-Д, 2-Е, 2/3, 2, 29-А, 1-Г, 1-13(нечет);
ул. Фильченкова, 48(1), 46, 29;
проезд Полоцкий, 2;
ул. Курская, 35.
ул. 2-я Бастионная, 12-26(чет), 19-А, 21-27(нечет);
ул. Синопская, 2;
ул. Хрулева, 34,13-Б, 13/20, 13/22, 13/21, 21-А, 13;
ул. Туннельная, 40.
СНТ «Сапун-Гора», 835-А, 838, 844, 866, 1086, 795-А, 829, 1003, 1017, 598, 622, 636, 646, 615, 627, 651, 659, 1003, 1261, 1469, 1472, 275, 1499, 518, 524, 510, 504, 318-А, 588, 184, 182,1378, 729, 461, 542, 522, 59, 489, 451, 753, 315, 1311, 335, 44, 31, 43, 49, 99, 1829, 1784, 1186, 1649, 1214- 1216(чет), 1418, 1168, 1230, 1210, 1338, 1282,1326, 1616, 1360, 1554, 1649, 1493,1389, 1403, 1437-1439(нечет), 1433, 1525, 1445, 1403, 1719, 1847, 1249, 1225, 1563-А,1709, 1211- 1213(нечет).
ул. Лейтенанта Миронова, 18, 23;
ул. Александры Федоринчик, 8-10(чет);
ул. Бориса Гульнова, 12, 18;
ул. Подполковника Яковлева, 1;
ул. Летчика Шаталина, 4, 9-А, 13-А;
ул. Майора Моздалевского, 6;
ул. Вилора Чекмака,7;
ул. Григория Ивашкевича, 12, 30, 29-А, 19, 29-31(нечет);
ул. Валентина Ходырева,16,5,15;
ул. Тамары Смоленской, 16-Б, 8-А, 10-В, 6, 20, 1, 15, 993;
ул. Муссы Гореева, 4, 14, 22, 27;
ул. Летчицы Себровой, 35, 30-А, 38-Б, 26-28(чет), 21-23(нечет);
ул. Бориса Гульнова, 18;
ул. Евгении Захаровой, 33-А, 18;
ул. Льва Морозова, 18.
ул. Ильи Юткевича, 2, 6, 26, 42-46(чет), 25, 31-35(нечет), 39, 259;
ул. Командира Малахова, 3;
ул. Летчицы Литвиновой, 50, 5, 11, 21, 55;
пер. Берманский, 12, 18;
ул. 51-й Армии, 11;
ул. Полковника Закуренкова, 11, 43;
ул. Летчицы Бершанской, 64, 65, 28, 29, 57;
ул. Подполковника Бондаря, 11.
ул. Павла Елисова, 28, 764, 15-А, 21, 31;
ул. Танкиста Ревкова, 28, 31;
пер. Блиндажный,1-3(нечет), 9;
пер. Кирьянова, 32;
ул. Ильи Поликахина, 16, 1, 21;
ул. Подполковника Баранова, 43;
пер. Кирьянова, 33-А;
ул. Разведчика Евглевского, 4;
ул. Художника Мальцева, 12, 9;
ул. Летчика Соколова, 12;
ул. Владимира Папидзе, 12, 20, 27;
ул. Райкунова, 7-А, 13, 17.
ул. Ромашковая, 72-82(чет),56-60(чет), 774, 82, 82/А, 80-А, 770, 66, 55, 41-43(нечет), 49, 61, 776;
ул. Муромская,182-А,188-А;
ПКИЗ «Подводник», 172/59, 271/158;
ул. Горпищенко, 109/42, 109/36, 109/33, 109/34, 10;
ул. Маслиновая, 44-А, 57, 171/58;
ул. Могилевская, 2-18(чет), 1-17(нечет);
ул. Модлинская, 2-24(чет), 21/8, 1-23(нечет);
ул. Томская, 14-42(чет), 11-35(нечет).
ул. Кронштадская, 2-А, 2-Д, 2-Е, 2/3, 2, 29-А, 1-Г, 1-13(нечет);
ул. Фильченкова, 48(1), 46, 29;
проезд Полоцкий, 2;
ул. Курская, 35.
ул. 2-я Бастионная, 12-26(чет), 19-А, 21-27(нечет);
ул. Синопская, 2;
ул. Хрулева, 34,13-Б, 13/20, 13/22, 13/21, 21-А, 13;
ул. Туннельная, 40.
с. Флотское
ул. Пролетная, 4-В, 6-Г, 4-Б, 10-Б, 10/2, 2-22(чет), 26, 418, 11-А, 5-А, 27-А,
1-29(нечет), 33, 37, 41;
туп. Пролетный, 5-А, 1-9(нечет), 13;
пер. Пролетный, 5-В.
ул. Пролетная, 4-В, 6-Г, 4-Б, 10-Б, 10/2, 2-22(чет), 26, 418, 11-А, 5-А, 27-А,
1-29(нечет), 33, 37, 41;
туп. Пролетный, 5-А, 1-9(нечет), 13;
пер. Пролетный, 5-В.
п. Любимовка
ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81(нечет);
ул. Федоровская, 92-Б, 72-104(чет), 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81(нечет), 93, 106-108(чет), 442, 680, 439, 445, 659;
проезд Федоровский, 4-Б, 2-А, 4-А, 2, 10, 24, 23;
туп. Федоровский, 3-А, 3;
Хуторский проезд, 2-12(чет), 22, 1-31(нечет), 35.
ул. 1-я Линия, 770, 35-37(нечет), 47;
ул. 2 –я Линия,106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 106/27, 40/7, 106/28, 40/10, 106/42, 106/138, 720, 804, 106/43-А, 40/5, 40/4-А, 40/9, 40/8, 58, 48,
63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/10-А, 805, 61.
ул. Летчика Денисова, 27-29(нечет), 35, 39;
ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18(чет), 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167;
ул. Летчика Мордина, 4-10(чет);
ул. Летчика Канарева, 6-10(чет), 20-24(чет), 28, 17, 17-А, 1-3(нечет), 15, 19, 31;
ул. Летчика Старикова, 10, 14-16(чет), 20, 648, 27-А, 27-43(нечет), 649, 1213;
проезд Хуторский, 950, 15-21(чет), 29, 949;
ул. Летчика Алексеева, 1-3(нечет), 7, 13-15(нечет);
СНТ «Усть-Бельбек», 300.
ул. Парковая, 15;
ул. Новая, 79-А-2, 63-А, 69-А, 63-81(нечет);
ул. Федоровская, 92-Б, 72-104(чет), 61-А, 59-Б, 79-А, 61-81(нечет), 93, 106-108(чет), 442, 680, 439, 445, 659;
проезд Федоровский, 4-Б, 2-А, 4-А, 2, 10, 24, 23;
туп. Федоровский, 3-А, 3;
Хуторский проезд, 2-12(чет), 22, 1-31(нечет), 35.
ул. 1-я Линия, 770, 35-37(нечет), 47;
ул. 2 –я Линия,106/114, 106/142, 40/10-А, 106/40, 106/27, 40/7, 106/28, 40/10, 106/42, 106/138, 720, 804, 106/43-А, 40/5, 40/4-А, 40/9, 40/8, 58, 48,
63-А, 49-А, 47-А, 39/10, 40/9, 39/10-А, 805, 61.
ул. Летчика Денисова, 27-29(нечет), 35, 39;
ул. Летчика Авдеева, 44-Б, 12-18(чет), 26, 11-А, 13-А, 7, 13, 807, 1167;
ул. Летчика Мордина, 4-10(чет);
ул. Летчика Канарева, 6-10(чет), 20-24(чет), 28, 17, 17-А, 1-3(нечет), 15, 19, 31;
ул. Летчика Старикова, 10, 14-16(чет), 20, 648, 27-А, 27-43(нечет), 649, 1213;
проезд Хуторский, 950, 15-21(чет), 29, 949;
ул. Летчика Алексеева, 1-3(нечет), 7, 13-15(нечет);
СНТ «Усть-Бельбек», 300.
Плановые ремонтные работы
с 08:00 до 17:00
ул. Парковая, 15;
Парк Победы.
«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города
Кристина Ветер