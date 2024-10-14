Бабье лето прощается, но купаться в Севастополе можно будет почти до конца месяца

Вот и закончился бархатный сезон в Крыму и Севастополе, говорят синоптики. Температура воздуха с этого дня начнет опускаться все ниже и ниже.

Со среды, 16 октября, за окном будет +15…+14 градусов.

Правда, самыми солнечными и теплыми днями в этом месяце станут 22, 23 и 24 числа, когда солнышко будет светить ярко, а температура воздуха составит +18 градусов.

Хорошая новость в том, что вода в море так быстро не остынет, поэтому сделать заплыв, а может и не один еще получится.

Температура воды, по словам синоптиков, будет держаться на уровне +21…+22 градуса.

Главное, когда будете выходить из моря, сразу укутаться в полотенце, чтобы не замерзнуть.

Примерно такая же история в Крыму, Краснодарском крае и Черноморском побережье Кавказа.

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Кристина Ветер