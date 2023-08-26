Севастопольца осудили за половые преступления против 34 детей

В Севастополе доказана в суде вина местного жителя в совершении половых преступлений против 34 детей.

Установлено, что мужчина в период с июня 2015 года по апрель 2021 года в соцсети «ВКонтакте» под вымышленным именем общался с девочками в возрасте от 9 до 15 лет, в том числе и со своей 15-летней дочерью. Он вел с ними переписку на сексуальные темы циничного характера, а также уговаривал сфотографироваться в обнаженном виде и отправить ему фотографии.

«С одной из девочек, с которыми переписывался, мужчина впоследствии встретился лично и при встрече совершил в отношении нее развратные действия», — сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Всего от действий обвиняемого пострадало 34 ребенка.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строгого режима с принудительным наблюдением и лечением у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания наказания в виде лишения свободы. Кроме того, ему назначено 2 года ограничения свободы после освобождения из исправительной колонии.

На момент судебного разбирательства 13 потерпевших еще не достигли совершеннолетия и не могли защищать свои права в суде самостоятельно, в связи с чем прокуратура предъявила исковые заявления в их интересах о взыскании с виновного компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил гражданские иски прокурора на общую сумму 260 тыс. рублей.

Читайте также: Севастопольца будут судить за половые преступления против своих дочерей и падчерицы

Ольга Сурикова