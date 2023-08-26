Чтобы поддержать интерес к футболу нам нужны победы – Владимир Мелянский

В последние недели футбол стал темой номер один в спортивной жизни Севастополя.

ФК «Севастополь» победой начал свое выступление во втором дивизионе ФНЛ, но за пять матчей уже успел дважды проиграть, причем в одной из игр с разгромным счетом.

Корреспондент «Севкора» пообщался с корифеем спортивной журналистики Севастополя Владимиром Мелянским, чтобы узнать, чего не хватает севастопольской команде, что делать с футболом и как журналистам освещать новый спортивный тренд города.

— Владимир Андреевич, что для вас футбол и как складывались ваши отношения с этим видом спорта?

— Для начала хотел бы сказать, что я имею прямое отношение к севастопольскому футболу.

Занимался всю жизнь боксом и закончил институт физкультуры, после чего получил диплом тренера по боксу, но работал инструктором физкультуры на автомобильном предприятии. Там была команда, там люди любили футбол.

Называлась команда «Автомобилист». Мы играли на чемпионате города. Были где-то четвертые, пятые. Призерами не были. Два года занимался этой командой. Вот так я познакомился близко с футболом, с футболистами.

Тем не менее, работая на радио, на телевидении более 32 лет я освещал много футбольных соревнований и видел разные севастопольские команды, в разное время. Меня также выбрали членом президиума федерации футбола, членом которой являюсь и по сей день. Так что держу руку на пульсе.

— Как вы оцениваете игру ФК «Севастополь» в качестве команды-участницы ФНЛ-2?

— Да была наша первая радостная победа, но уже чувствовалось, что мы не та сила, что была в КФС.

В Премьер-лиге КФС я все игры просмотрел. Ездил с командой в Евпаторию, Симферополь, Ялту. За эти годы у меня сложилось впечатление, что мы были в тройке сильнейших команд.

Результаты, как говорил Лобановский, были на табло. У нас были победы на Суперкубке, Кубок выигрывали и, по-моему, чемпионами Премьер-лиги мы были 4 раза.

И мы, конечно, ждали, что сейчас, прочитав, какие команды будут нам соперниками, а мы ни одну команду кроме СКА-Ростов не знали, мы думали, что будем, как минимум в тройке.

Выиграли первый матч, пропустили гол и нельзя сказать, что играли на голову лучше. Мне кажется, что определяющую роль сыграли те 5300 болельщиков, которые пришли на матч. Они заставили бегать, бить, забивать и бороться.

Вторую игру уже скромнее выиграли, но затем начались отрицательные моменты. Почему все сложилось не так, как мы ожидали?

Во-первых, команда потеряла лидеров, которые не имели российских футбольных паспортов.

Второе, расстались с частью связующих футболистов, в том числе, я считаю, что не стоило отдавать Андрея Киву, который сейчас играет за «Черноморец».

У него всегда был точный пас. Он в центре поля держался, мог пробить стандарт. Да он уже не мог отыграть целую игру, но есть игроки, которые играют 30 минут или тайм и помогают выиграть своей команде.

Третье, у нас мало молодых игроков. Когда мы комментируем матчи, нам дают составы команд с пометками – молодой футболист или воспитанник определенного клуба.

Я вижу, что у нас получился провал между молодыми футболистами и сменой для севастопольского клуба.

Считаю, что нам и не только в футболе, но и в других видах спорта в Севастополе для развития спорта высоких достижений необходимо организовать или добиться, чтобы у нас был интернат или училище олимпийского резерва.

Должны быть целый ряд классов, где будут кормить, где будут составлять специальное расписание и тогда будет успех.

— Первые несколько матчей на стадионе «Севастополь» набиралось до 5 тысяч зрителей. Это для нашего футбола рекорд. Кто и что должен сделать, чтобы сохранить эти цифры?

— Ко мне обращались болельщики и зрители со стажем и высказывали ряд замечаний.

Первое, очень тяжело было приобрести билет. В день соревнований касса работает с 11 утра. Надо, чтобы она работала с 8 утра.

Второе, у кассы огромная очередь. Многие заходят на стадион, когда матч уже начался. Также просили сделать еще одну кассу в центре города. Еще отмечу, что во всех городах есть места, где болельщики клубов собираются, спорят, разговаривают, советуются и так далее. У нас такого места нет.

Мне кажется, что пресс-службе ФК «Севастополь» надо работать не только с теми фанатами, которые сидят в фанзонах. Сейчас на стадион пришло много новых болельщиков, с ними надо работать.

И, конечно, надо выигрывать. Я тоже не ожидал, что мы будем так играть из-за того, что поменялся состав. Клубу надо иметь еще один состав, откуда будут брать игроков.

Также считаю, что надо увеличивать вместимость нашей арены, чтобы она могла вмещать до 10 тысяч. Еще нужно тренировочное поле в черте города.

Есть хорошая поляна на Сахарной Головке, но далеко. Болельщики не поедут, мальчишки на открытую тренировку тоже не поедут.

К слову, футбольные поля в школах стали закрытыми. Не попадешь ни на один новый стадион – это совсем не помогает развивать обычный массовый спорт.

— Совсем недавно клуб потерпел первое крупное поражение – 7:0. Как, по вашему мнению, журналисты должны освещать такие матчи. Мы должны объективно об этом говорить или стоит пока мягче относиться к команде?

— Я считаю мягче. Да были победы, было два поражения, ничья, но нельзя рубить с плеча. Тем не менее, совсем щадить тоже нельзя.

Надо, чтобы про наш футбол было слышно из «каждого утюга» – по радио, в газетах по телевизору. Чтобы объявляли про каждый матч, чтобы был разбор причин поражений и побед. Футболисты и тренеры должны чаще появляться в эфире. Только так можно закрепить интерес к футболу.

Беседовал Дмитрий Островский

Фото: sevas.ru