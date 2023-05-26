Мигранты должны работать на благо России, а не притеснять нашу культуру

Ежегодно сотни тысяч жителей из бывших союзных республик приезжают в Россию, чтобы заработать на жизнь или остаться жить в нашей стране. Россия – одна из наиболее гостеприимных стран мира. Русские миролюбивы и человек любой национальности чувствует себя здесь комфортно

Порой настолько, что некоторые мигранты начинают путать радушие со вседозволенностью. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает такое положение дел недопустимым. Дошло до того, что в некоторых населенных пунктах, представители отдельных диаспор начинают притеснять русское население. Таким стоит напоминать, что они в гостях и как говорится в русской поговорке: «Пора и честь знать».

«Считаю, что в современных условиях давно пора занять жесткую позицию по вопросам миграции. Как сказал Лидер ЛДПР «Если выходец из стран бывшего СССР начинает воспринимать русскую культуру, язык, традиции, уважает и любит свою новую родину всем сердцем так же, как любим ее мы, то он «наш». Он русский».

Мы открыты для людей любой национальности. Честным труженикам мы готовы предоставить все условия для работы и реализации, а желающим и русский паспорт, но только в рамках закона. В России можно жить только по законам нашей станы, уважая наш язык, народ и традиции», — прокомментировал депутат заксобрания Севастополя от ЛДПР Артем Гордиенко.

Добавив, что для трудовых мигрантов необходим постоянный контроль за их перемещением, пребыванием и проживанием. Проживание – только в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ ( никаких подвалов, чердаков, бытовок).

«Необходим жесткий контроль за трудоустройством, условиями работы и заработной платы — никакой черной или серой зарплаты. На регулярной основе проводить рейды с целью проверки соблюдения действующего законодательства РФ. В случае выявления нарушений – жесткие меры наказания для собственников и руководителей юридических лиц. Нарушителей – иностранцев депортировать, с последующим запретом на въезд на территорию России. В первую очередь мы должны решить вопрос с трудоустройством наших граждан. У нас есть для этого внутренние ресурсы», — считает депутат.

Кристина Ветер

Фото: Анастасия Ильина