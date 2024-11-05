Севастопольскую ТЭЦ на 15 лет отдадут частной компании

Сегодня на заседании Правительства Севастополя принято решение о заключении концессионного соглашения в отношении Севастопольской ТЭЦ.

Концессия — это форма государственно-частного партнёрства на взаимовыгодных условиях.

Такое решение позволит решить технические проблемы обновить устаревшие котлы и материально-техническую базу. Из-за устаревшего оборудования ТЭЦ несёт убытки, которые покрываются за счёт субсидий из бюджета, — порядка 360 млн руб. в год. Модернизацией ТЭЦ за свои средства займётся акционерное общество «Севэнерготех».

После модернизации компания будет зарабатывать, получая оплату за отопление.

Важно, что тарифы на коммунальные услуги для севастопольцев останутся прежними.

Согласно договору концессии, через 15 лет ТЭЦ вернётся в собственность города.

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Анна Левина