Севастопольскому художественному музею выделят 200 тысяч рублей на покупку климат-систем

Из резервного фонда правительства Севастополя музею имени Крошицого выделят 200 тысяч рублей на покупку и монтаж двух климат-систем. Такие меры позволят сохранить произведения искусства от порчи.

Соответствующее постановление принято в ходе еженедельного заседания правительства, под председательством врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Глава города также поручил начальнику Главного управления культуры Николаю Краснолицкому привлечь профильных экспертов к работе по сохранению экспозиции музея.

Напомним, в здании музея на проспекте Нахимова идет капитальный ремонт, часть экспозиции временно разместили в здании кинотеатра «Москва».

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)