Севастополец решил сменить квалификацию с монтажниками на наркоторговца

Следователем следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району проводится предварительное расследование уголовного дела о сбыте марихуаны и покушениях на ее сбыт в крупном размере на территории Севастополя.

В свои 52 года местный специалист по монтажу натяжных потолков решил незаконно подзаработать. Он купил в Интернете крупную партию марихуаны для последующего розничного сбыта.

Дома мужчина с помощью электронных весов и упаковочного материала расфасовал наркотики на разовые дозы, а оставшуюся часть хранил в своей квартире в пакетах и полимерных банках, а также в специально оборудованном тайнике на улице.

У него обнаружено 117 свертков с марихуаной, а также растущий дома куст конопли. Общая масса изъятого вещества составила 800 гр.

Ему грозит срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ольга Сурикова