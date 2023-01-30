Севастополец решил сменить квалификацию с монтажниками на наркоторговца

Происшествия
30-01-2023
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Следователем следственного отдела ОМВД России по Ленинскому району проводится предварительное расследование уголовного дела о сбыте марихуаны и покушениях на ее сбыт в крупном размере на территории Севастополя.

В свои 52 года местный специалист по монтажу натяжных потолков  решил незаконно подзаработать. Он купил в Интернете крупную партию марихуаны для последующего розничного сбыта.

Дома мужчина с помощью электронных весов и упаковочного материала расфасовал наркотики на разовые дозы, а оставшуюся часть хранил в своей квартире в пакетах и полимерных банках, а также в специально оборудованном тайнике на улице.

У него обнаружено 117 свертков с марихуаной, а также растущий дома куст конопли. Общая масса изъятого вещества составила 800 гр.

Ему грозит срок от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ольга Сурикова

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