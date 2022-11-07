Севастопольский театр юного зрителя уже анонсировал Новогоднюю программу

Севтюз с 19 декабря начнет показ новогодних сказок для маленьких севастопольцев и их родителей.

Для ребят старше шести лет подготовлена история «День рождения Снегурочки»? «В этой настоящей новогодней сказке есть все, чтобы дети почувствовали атмосферу праздника: приключения и превращения, дружба и любовь, Снегурочка и Дед Мороз! Но есть и коварные проделки Бабы Яги, победить которую героям помогут сами маленькие зрители», — рассказали в театре.

Жанр сказки «Как Иванушка за дедом Морозом летал». В ней есть все старые знакомые знакомые: и сумасбродный царь Берендей, и его дочка царевна Марьюшка, Баба Яга со своими слугами Поганками и Змей Горыныч, Кощей Бессмертный со свитой Летучих Мышей, и появится Петька-Летчик.