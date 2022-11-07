Севастопольский театр юного зрителя уже анонсировал Новогоднюю программу

Севтюз с 19 декабря начнет показ новогодних сказок для маленьких севастопольцев и их родителей.
Для ребят старше шести лет подготовлена история «День рождения Снегурочки»? «В этой настоящей новогодней сказке есть все, чтобы дети почувствовали атмосферу праздника: приключения и превращения, дружба и любовь, Снегурочка и Дед Мороз! Но есть и коварные проделки Бабы Яги, победить которую героям помогут сами маленькие зрители», — рассказали в театре.
Жанр сказки «Как Иванушка за дедом Морозом летал». В ней есть все старые знакомые знакомые: и сумасбродный царь Берендей, и его дочка царевна Марьюшка, Баба Яга со своими слугами Поганками и Змей Горыныч, Кощей Бессмертный со свитой Летучих Мышей, и появится Петька-Летчик.
Покажут и спектакль «Морозко», созданный по мотивам русских народных сказок, – одно из любимых новогодних представлений севастопольцев. Он заставит ребят переживать и волноваться за двух сестер, ведь в их судьбу вмешиваются магические персонажи: Морозко, злющая Баба-Яга и ее прихвостень Леший.
А спектакль «Рождество», рассчитанный на деток от шести лет, соединит в себе светлую радость праздника, вертепную драму и христианскую мистерию о рождении Спасителя.
Для самых-самых маленьких на сцене оживут знакомые герои мультфильма в новой истории, сочиненной театром. «Умка ищет Новый год» будет интересна и взрослым, режиссеры постарались создать изумительную атмосферу и праздничное веселое зрелище.
Выбрать лучшие места в зрительном зале уже нужно сейчас.
Ольга Сурикова