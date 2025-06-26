С 1 сентября начнут ставить оценки за поведение

В новом учебном году в 84 школах из семи регионов — Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, а также в ЛНР, Чечне и Мордовии — стартует пилотный проект по оценке поведения учеников.

Оценки будут выставляться детям с 1 по 8 класс классными руководителями с учётом мнения педагогов и администрации школы. Выпускные классы в эксперименте не участвуют, чтобы не создавать дополнительного напряжения в период подготовки к экзаменам.

Для оценки поведения предложены критерии, включающие дисциплину, умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, активность в социальной жизни и соблюдение правил.

Школы смогут выбрать одну из трёх систем оценки: двухуровневую (зачёт/незачёт), трёхуровневую (образцовое, удовлетворительное, неудовлетворительное) или классическую пятибалльную шкалу (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно, совсем неудовлетворительно).

По результатам пилота будет определена наиболее эффективная модель, которую планируется внедрить во всех школах страны. В дальнейшем оценки за поведение могут быть отражены в официальных документах об образовании.

Нововведение призвано способствовать формированию благоприятной и поддерживающей атмосферы в школе, где воспитание и обучение идут в тесном взаимодействии.

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