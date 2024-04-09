Севастопольские пловцы «Мастерс» взяли медали Чемпионата России

Спортсмены спортивного клуба «Таврида Мастерс» привезли 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали Чемпионата России по плаванию, проходившего с 4 по 7 апреля в Обнинске.

На дорожках обнинской СШОР «Олимп» соревновались 1300 спортсменов из 85 клубов России. Основной костяк клуба «Таврида Мастерс» составляют спортсмены-ветераны из Севастополя, но в команду входят и пловцы из Республики Крым.



Призерами стали:

🥇🥇100, 200 м брас 🥈50 брас, Владимир Коротков (Керчь)

🥇50 м брасс 🥉100 брас Александра Клейменова (Ялта)

🥈 200 м баттерфляй Инна Островская (Севастополь)

🥉50 м баттерфляй Татьяна Шилова (Севастополь)

🥉🥉100, 200 м на спине Зинаида Трубникова (Севастополь)

Стоит отметить, что Зинаида Трубникова родилась в 1941 году, тем не менее ежедневно посещает тренировки в бассейне, стремясь улучшить свои результаты. Как отметили представители команды на соревнованиях не обошлось без спорных моментов, но благодаря одному их лидеров команды Александру Львову удалось отстоять и результаты участников команды.