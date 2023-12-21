Севастопольский водитель грузовика осужден за наезд на подростка в Ялте

В Ялте вынесен приговор севастопольцу, управлявшему грузовиком с асфальтом, который сбил подростка и въехал в административное здание, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

ДТП произошло в этом году 26 мая. Тогда, управляя груженным 25 тонными асфальтобетонной смеси авто марки Shacman, водитель потерял управление и влетел на тротуар, где сбил мальчика, 2008 года рождения и врезался в административное здание.

В прокуратуре Крыма уточнили, что «подсудимый избрал неправильные приемы управления транспортным средством, что в процессе движения привело к перегреву тормозной системы, снижению эффективности и ее дальнейшему отказу».

Он приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор ему выносили как лицу, находящемуся за рулем в пьяном состоянии. Также мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Ольга Сурикова