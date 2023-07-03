Мария Литовко: Туристическая отрасль в Севастополе развивается вопреки вызовам времени

Основной отраслью экономики Севастополя, равно как и Крыма, пострадавшей более всего с начала проведения СВО, стала туристическая. О том, как город поддерживает предприятия отрасли и что предпринимают сами бизнесмены, чтобы остаться на плаву мы поговорили с вице-губернатором Севастополя, курирующим сферу туризма, Марией Литовко.

— Насколько в правительстве Севастополя оценивают падение турпотока в регион в этом курортном сезоне. Насколько заполнены средства размещения в этом году?

— Безусловно, прошлый год был непростым, полным новых вызовов. При этом, турпоток региона снизился всего на 25,8%, а вся туристическая инфраструктура работала штатно. Мы, со своей стороны, оказывали максимально возможную поддержку, в числе которой был проработан и запуск мультимодальных перевозок, и организация дополнительного ж\д сообщения с полуостровом, и многое другое.

Будет и туристический сезон 2023 года, но надо понимать, что в условиях логистических трудностей он также будет особенным.

В первую очередь мы рассчитываем на внутреннего туриста с полуострова и с новых территорий. Делаем упор на туристов, которые путешествуют на личном автотранспорте. Также по поручению Губернатора Севастополя Михаила Владимировича Развожаева дополнительно отрабатываем межрегиональное взаимодействие с субъектами страны, с которыми есть прямое ж/д сообщение.

Как я ранее рассказывала, упор сделан на детский отдых. Конечно, мы презентуем весь туристический потенциал региона, среди которых БСТ, «Винная дорога», «Федюхины высоты».

Отельеры, чтобы конкурировать с нашими соседями — Краснодарским краем, значительно снижают цены и делают специальные предложения.

При этом вся туристическая инфраструктура развивается, открываются новые проекты, пляжи ведут активную работу к приему гостей. В том числе, благодаря грантам выданных Управлением туризма Севастополя в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — преобразуются пляжи, туристическая инфраструктура и к сезону будут доступны модульные домики.

— Как продвигается строительство яхтенной марины в Балаклаве. Повлияют ли санкции на ее востребованность в будущем.

В рамках строительства яхтенной марины исполнитель госконтракта ПАО «Мостотрест» продолжает работы на Таврической набережной. На причале 248 закончено погружение трубосвай и больше чем на 50% готово верхнее строение причала, на причале 247 погружено 30% труб, на причале 249 – 50%.

Построено здание нового административно-бытового корпуса, в котором разместятся технические, эксплуатационные и правоохранительные службы марины, государственная инспекция по маломерным судам и пункт транспортной безопасности. В июле строители начнут устройство кровли и внутренние работы.

На 80% готов транспортно-технический блок, на 60% теплогенераторная и на 30% общественный туалет.

Геополитическая напряженность и экономические санкции – все это не только вызовы, но и возможности для развития внутреннего туризма. По словам Президента России Владимира Владимировича Путина — «развитие внутреннего туризма значимо, у него колоссальный потенциал, он способствует пополнению бюджетов регионов и муниципалитетов. Туризм влияет на развитие более 50 смежных отраслей и создает перспективы развития для малого и среднего бизнеса».

— Сегодня активно развивается экотуризм. В частности, популярности набирают глэмпинги. Недавно был запущен глэмпинг на территории агрофирмы «Золотой балки». Планируется и дальше развивать это туристское направление и где возможно в скором времени появятся глэмпинги.

В 2022 году Управлением туризма города Севастополя в рамках регионального проекта национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» оказана грантовая поддержка 5 предпринимателям в получении средств на реализацию проектов по установке круглогодичных модульных некапитальных средств размещения.

Действительно уже к новому турсезону были готовы модули у агрофирмы «Золотая балка», 10 из которых были приобретены и установлены благодаря господдержке. Гостиничный комплекс уже прошёл классификацию и работает как средство размещения.

Ещё четыре предпринимателя на этапе реализации своих проектов. В том числе на Северной стороне, в районе пляжа Альбатрос будет 14 модулей, на Фиоленте — 10 модулей, эти объекты уже проходят процедуру классификации.

— Какие еще новые формы туризма планируется развивать в регионе.

Курортный сезон 2023 года уже идёт, и сейчас наша задача привлечь туриста в регион. В этом году отдыхающих нашего региона ожидает насыщенная программа: маршрут активного туризма «Большая Севастопольская тропа»,

Винная дорога «Терруар Севастополь», которая составляет 120 км и включает в себя экскурсии по виноградникам, производству, винным погребам, дегустации, знакомства с образцами местных вин, их историей и особенностями произрастания винограда, купажированием, а также парк живой истории «Федюхины высоты» и сотни других исторических и военно-патриотических объектов.

Следует отметить, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» также оказана грантовая поддержка в следующих направлениях: 8 предпринимателям в благоустройстве пляжей города и 25 — в создании новых туристских маршрута и закупку туроборудования. В числе которых и проект «Экскурсия с дополненной реальностью в VR очках «Утраченный Севастополь».

— Какие отрасли экономики кроме туристской понесли наибольший ущерб в этом году.

В городе Севастополе наиболее пострадавшими в 2023 году относится туристическая сфера (гостинцы, деятельность туристических агентств и туроператоров, деятельность в сфере предоставления услуг по бронированию) и связанные виды деятельности: деятельность по предоставлению услуг общественного питания; водные пассажирские перевозки; розничная торговля туристскими товарами; производство и торговля изделиями народных художественных промыслов.

— Какие меры поддержки запланированы для предпринимателей из пострадавших сфер экономики.

В 2023 году уже действуют региональные меры поддержки, такие как:

— освобождение юридических лиц и ИП на период с 01.01.2022 по 31.12.2023 от уплаты по договорам на размещение НТО вида «открытое кафе» на территории города Севастополя.

— по налогу, взимаемому в связи с применением УСН, установлены следующие налоговые ставки: «доходы» — 4%; «доходы, уменьшенные на величину расходов» — 10 %.

Также, по обращению губернатора Севастополя в адрес Президента были направлены письма по предоставлению субсидии за счет средств федерального бюджета в размере 4 МРОТ на одного сотрудника.

Данная мера была поддержана Президентом. В настоящее время Правительством Российской Федерации в процессе разработки нормативный правовой акт. После принятия Постановления Правительства РФ и доведения средств до нашего региона, Правительством Севастополя будет принят порядок по данной мере поддержки и начнется прием заявок, о чем дополнительно будут проинформированы предприниматели.

Объем выплат составит: 543,32 млн руб.

Выплаты позволят поддержать более 1,5 тысяч юрлиц и ИП с численностью сотрудников более 7000 человек.

Система выдачи средств останется такая же, как в прошлом году. Не нужно никуда будет приезжать с документами. Достаточно будет воспользоваться личным кабинетом, который уже есть у каждого предпринимателя на нашей платформе grant.sev.gov.ru. Заявление можно будет подать в электронном виде.

Ещё стоит отметить, что был принят законопроект по снижению налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения для туристической сферы для объекта налогообложения «доходы» до 1%, для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» до 5%.

Беседовала Дарья Тимофеева

Фото: ruinformer.com