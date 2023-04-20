Илья Журавлев: Владимир Жириновский титан нашего времени

25 апреля 77 лет исполнилось бы выдающемуся политическому деятелю современной истории Владимиру Жириновскому. Помимо колоссальной роли, которую Жириновский сыграл в современной истории России и в процессе становления отечественного парламентаризма, он на протяжении десятилетий последовательно отстаивал российский статус Крыма и Севастополя. Первым из крупных российских политиков посетил наш город в феврале 2014 года, когда только начали разворачиваться события «Русской весны».

Именно поэтому в преддверии дня рождения великого государственного деятеля «Севкор» решил побеседовать с ведущими политиками Крыма и Севастополя, чтобы узнать, кем для них был Владимир Жириновский.

Начать наш разговор мы решили с руководителя Севастопольского отделения ЛДПР, вице-спикера заксобрания Севастополя Ильи Журавлева.

«Мне довелось быть лично знакомым с Владимиром Вольфовичем. Это был настоящий титан нашего времени. Человек невероятно образованный, интеллектуал, он стоял у истоков отечественного парламентаризма. Владимир Вольфович был настоящим патриотом, он всей душой болел за Россию и русских людей», — отметил Журавлев.

Журавлев уверен, кончина Владимира Жириновского стала невосполнимой утратой для всей страны, потому что политический деятель такой величины рождается раз в столетие.

«Владимир Вольфович был еще и настоящим пророком. Только сегодня мы способны осознать, насколько точно исполняются те или иные его политические прогнозы. Задолго до 14 года он предсказал возвращение Крыма, практически точную дату начала СВО и многое другое», — подчеркнул севастопольский политик.

По словам вице-спикера, с особым трепетом Владимир Вольфович относился к нашем городу и полуострову в целом.

«Для Владимира Вольфовича Севастополь всегда был особенным городом. Он считал, что Севастополь и Крым – это Россия. Говорил об этом с момента распада союза и никогда не отказывался от своих слов. Владимир Вольфович видел наш город процветающим и преуспевающим, предлагал вернуть Крыму статус всероссийской здравницы, сделать его центром культурной и экономической жизни», — резюмирует вице-спикер.

Наш собеседник уверен, что и Севастополь отвечал Владимиру Жириновскому взаимностью: «После кончины Владимира Вольфовича сотни горожан пришли отдать дань памяти нашего лидера. Перед зданием общественной приемной партии выстроилась очередь, люди несли свечи, цветы, писали слова поддержки в памятной книге. Многие приняли решение вступить в партию именно после осознания, что Владимира Вольфовича с нами больше нет, а они долгие годы откладывали вступление на потом. Могу сказать точно: Севастополь всегда будет помнить и любить Владимира Вольфовича!»

Дарья Тимофеева

Фото: Ольга Кузнецова