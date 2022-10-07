Для электросамокатов и гироскутеров ввели правила и дорожные знаки

Правительство РФ утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые касаются в том числе электрических самокатов и гироскутеров, а также новых дорожных знаков и парковок. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Теперь электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус — средства индивидуальной мобильности. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что вес такого транспорта, на котором разрешено перемещаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должен превышать 35 кг.

Также для регулирования их движения появятся специальные знаки. Они будут использоваться для разрешения, ограничения и запрета передвижения в тех или иных зонах. Принимать решения по установки соответствующих знаков будут местные власти, отталкиваясь от места и дорожной инфраструктуры.

Приоритет при этом получают пешеходы. Для пересечения проезжей части по пешеходному переходу водителям такого транспорта необходимо спешиваться. На электрических самокатах любой массы разрешено перемещаться по правому краю проезжей части. Делать это могут люди старше 14 лет в местах, где скорость движения ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов. При этом самокат должен быть оснащен тормозной системой, а также фарами белого и красного цветов.

Новый статус не распространяется на обычные самокаты и роликовые коньки, использующие их люди по-прежнему приравниваются к пешеходам.

Ольга Сурикова