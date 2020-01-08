В Севастополе 850 школьников могут получить гранты

В 2020 году 850 школьников смогут получить по 125 тысяч рублей единовременно за достижения в математике и информатике.

Обладателями гранта смогут стать ученики 5-11 классов — победители и призеры олимпиад и других интеллектуальных конкурсов в области математики, информатики и цифровых технологий. Выбирать претендентов будет специальная комиссия, будут учитываться победы в олимпиадах и конкурсах, а также результаты научных исследований, имеющие практическое применение.

В этом году заявление на получение гранта можно подать через личный кабинет на портале Госуслуги, в разделе «Мое образование» до 10 октября. В последующие годы заявления будут принимать до 10 июня.

Гранты будут предоставлять в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» и национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

По материалам портала «Севастопольский фарватер добра»

Фото: sochi.com