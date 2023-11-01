Севастопольские синхронистки привезли золото и серебро со всероссийских соревнований

Семилетняя Елизавета Граник завоевала золото, а шестилетняя Злата Лисун серебро на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванью «Южные звезды», прошедших накануне в Кисловодске.

Елизавета Граник помимо золота выполнила 3 взрослый разряд, а Злата Лисун 2 юношеский разряд. Отметим, что для Златы это были первые выездные соревнования.

Также Арина Долганова из севастопольской команды выполнила 1 взрослый разряд, а Александра Майчук, 3 взрослый разряд.

Севастопольскую команду на соревнования подготовила тренер-чемпионка России и Европы Алина Мантуленко. Девушка тренирует севастопольских синхронисток чуть больше года, а уже смогла достичь огромных результатов.

«Южные звезды» собрали в Кисловодске синхронистов-юниоров — мальчиков и девочек в возрасте от 6 до 18 лет из 16 регионов страны.

Дарья Тимофеева