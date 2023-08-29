Какие классы пригласят на школьные линейки 1 сентября в Севастополе

В Севастополе в этом этом году 1 сентября школьные линейки проведут только для учащихся 1-х, 9-х, 10-х и 11-х классов. Ограничения связаны сейчас с требованиями безопасности. Об этом в ходе последнего аппаратного совещания в правительстве города сообщил и.о. директора департамента образования и науки Максим Кривонос.

По его словам, в этом году на линейках запланировано участие почти 14 тыс. школьников. Кроме первоклашек и выпускников, на торжественные мероприятия могут быть приглашены другие классы, если удастся соблюсти все требования антитеррористический защищенности объектов образования.

«При наличии возможности вместить в один двор и обеспечить безопасность какие-то классы школы могут дополнительно привлекать», — подчеркнул Кривонос.

В этом году в первые классы пойдут около 6 100 учащихся.

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Ольга Сурикова

Фото: Анастасия Ильина