Севастопольские школьники запустили плесень в стратосферу

Команда из севастопольского клуба «IT-куб. Гагарин» технопарка «Кванториум» запустила в стратосферу исследовательский спутник с образцами плесени.

Пуск проходил в рамках научно-инженерной программы «Стратосферный спутник» во Владимире. Целью эксперимента было изучить жизнеспособность плесени в условиях, близких к космосу.

В спутнике находились контейнеры разной степени защиты с плесенью.

«Суть эксперимента — изучить влияние условий стратосферы на один из древнейших микроорганизмов — плесень рода Мукор. Так, в контейнере, который был более защищен от неблагоприятных условий, плесень выжила и начала расти быстрее. В другом контейнере плесень после полета погибла», — рассказала руководитель центра цифрового образования детей «IT-куб. Гагарин» Евгения Арнакова.

Напомним, четыре сотрудника технопарка «Кванториум» вошли в топ-100 наставников России.