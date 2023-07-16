Сборная Севастополя боролась, но не в «призах» на Всероссийском молодежном фестивале

Сборная Севастополя по пляжному регби, несмотря на упорную борьбу, заняла 5 место на Всероссийском молодежном фестивале по пляжным видам спорта.

Соревнования проходили 15 июля на недавно созданном стадионе в бухте Капсель под Судаком. Участие принимали команды Севастополя, Крыма, Краснодара и Липецкой области.

Севастопольская сборная на групповом этапе попала в так называемую «группу смерти», где наших игроков ждали команды КубГУ и сборная Республики Крым – эти команды в итоге заняли первое и второе место.

Несмотря на это регбисты из Севастополя сразу показали «зубы» в первое игре с КубГУ, где «плотно» отбив все атаки завладели преимуществом. Тем не менее, в дополнительное время с минимальным отрывом уступили краснодарцам. Во второй игре с Крымом «морякам» пришлось тяжелее, хотя и не хватило всего двух попыток.

«Первый тайм с КубГУ вели 2:0, потом 2:2 и в дополнительное время нам положили попытку — в итоге 3:2. С Крымом проиграли на своих ошибках. Счет 6:8. В целом показали себя не плохо», — отметил капитан нашей сборной Анатолий Карпенко.

Соревновательный день для сборной Севастополя завершился третьей и последней игрой с симферопольским КИПУ, где наша команда с убедительным счетом 8:2 вышла победительницей, чем гарантировала себе 5 место.

«Соревнования оцениваю из 5-ти на 4. В принципе все получилось, но результат не тот, который мы ожидали. Ребятам спасибо за самоотдачу. Счет по факту, по игре. Где-то чуть проиграли, где-то ошибку допустили и получили такой результат»,- подвел итоги тренер сборной Севастополя Эдуард Козырь.

В Севастопольской федерации регби подчеркнули, что городская сборная значительно прибавила в мастерстве и теперь может соревновать на достойном уровне даже с более опытными и маститыми командами.

«Лично наблюдала за игрой нашей сборной на этих соревнованиях и могу с уверенностью сказать, что наша команда вполне могла войти в тройку призеров, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило. Приятно видеть, что наряду с Севастополем появился еще одни объект для пляжного регби. Это значит, что наш спорт растет и Севастополь может, и будет показывать результаты не только у себя дома, но и на выездных соревнованиях», — отметила руководитель федерации Наталия Самойленко.

Стоит отметить, что вновь созданный стадион в бухте Капсель приятно удивил всех участников соревнований. Крымские власти обещают наполнять его соревнованиями по пляжным видам спорта и не в последнюю очередь пляжным регби.

«Я в первый раз присутствовал на соревнованиях по пляжному регби. То, что проходило сегодня – это дорого стоит. Такой ажиотаж, такое упорство. Игроки показывали такие кульбиты. Пляжный футбол «отдыхает», хотя я люблю пляжный футбол», — отметил первый заместитель министра спорта Республики Крым Сергей Гниздило.

Он пообещал, что севастопольские и крымские команды теперь будут чаще встречаться на песке нового объекта.

Напомним, команда спортивной школы № 5 стала Чемпионом Севастополя по пляжному регби.